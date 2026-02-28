Il Napoli vuole trattenere Alisson Santos | c’è già un accordo per un contratto fino al 2031 Schira

Il Napoli ha deciso di mettere nero su bianco un accordo con Alisson Santos, che si protrarrà fino al 2031. La società ha scelto di puntare sul giovane talento, considerando le sue recenti prestazioni come un elemento positivo per il progetto a lungo termine. La trattativa, secondo quanto riportato, è ormai definita e il giocatore si prepara a firmare il nuovo contratto.

Su X: "L'ala vorrebbe rimanere al Napoli. Il club azzurro, che ha superato la concorrenza di due club di Liga durante il mercato di gennaio, dispone di un’opzione d’acquisto fissata a 16,5 milioni" Dc Napoli 15022026 - campionato di calcio serie A Napoli-Roma foto Domenico CippitelliImage Sport nella foto: esultanza gol Alisson Santos Il Napoli punterà su Alisson Santos e, dopo le ultime prestazioni, ha tutte le ragioni per farlo. Il punto di Nicolò Schira. Il Napoli sta pianificando di trattenere Alisson dallo Sporting. L’ala ha già trovato un accordo sui termini personali per un contratto fino al 2031 e vorrebbe rimanere al Napoli, che ha superato due club della Liga durante la finestra di mercato invernale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

