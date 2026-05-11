Khalaili-Napoli accordo vicino | contratto fino al 2031
Il giocatore e il club sono vicini a definire un accordo di rinnovo fino al 2031. Mentre si concentrano sugli impegni sportivi, le parti stanno finalizzando i dettagli contrattuali. Nei giorni scorsi si sono intensificate le trattative per prolungare la collaborazione. Il club sta inoltre pianificando le mosse di mercato, mantenendo alta l’attenzione sulle prossime strategie.
Il Napoli guarda al campo, ma lavora già anche al mercato. La sfida contro il Bologna può diventare decisiva per blindare la qualificazione alla prossima Champions League. Un traguardo fondamentale per chiudere bene la stagione e programmare con maggiore forza il futuro. La squadra di Antonio Conte avrà bisogno di un’altra prova solida, soprattutto dal punto di vista difensivo. L’obiettivo è mettere al sicuro il piazzamento europeo e poi aprire una fase nuova. Tra valutazioni tecniche, possibili uscite e innesti mirati. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club azzurro avrebbe già individuato un profilo interessante per il reparto offensivo.🔗 Leggi su Forzazzurri.net
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In Israele rilanciano che Anan #Khalaili sarebbe molto vicino al #Napoli. Ci sarebbe già un accordo di base con il calciatore israeliano. facebook
Il @SSCNapoli sarebbe vicino all'acquisto di Anan @Khalaili dell' @UnionStGilloise ?? Annuncio a sorpresa sull'esterno israeliano: secondo 'CoopSport' e 'SportWalla', il classe 2004 avrebbe già raggiunto un accordo per il suo trasferimento in Campania. x.com