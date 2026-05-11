Khalaili-Napoli accordo vicino | contratto fino al 2031

Il giocatore e il club sono vicini a definire un accordo di rinnovo fino al 2031. Mentre si concentrano sugli impegni sportivi, le parti stanno finalizzando i dettagli contrattuali. Nei giorni scorsi si sono intensificate le trattative per prolungare la collaborazione. Il club sta inoltre pianificando le mosse di mercato, mantenendo alta l’attenzione sulle prossime strategie.

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