Gran Premio del Mezzosangue raggiunto con largo anticipo il numero massimo di iscritti

Il 18 maggio 2026, si è diffusa la notizia che il numero massimo di iscrizioni per il Gran Premio del Mezzosangue è stato raggiunto con largo anticipo. L’evento si terrà ad Arezzo e, fino a questa data, sono state registrate tutte le adesioni disponibili. La manifestazione, che coinvolge appassionati e addetti ai lavori, vede un’affluenza significativa di partecipanti, tanto che le iscrizioni sono state chiuse prima della scadenza prevista.

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Arezzo, 18 maggio 2026 – . Si sono chiuse con largo anticipo le iscrizioni alla prima edizione del “Gran Premio del Mezzosangue”, la corsa a pelo in programma lunedì 22 giugno, il giorno successivo al Palio dei Rioni, a partire dalle ore 18:00 nel tondo di Piazzale Garibaldi. Il numero massimo di cavalli previsto dal regolamento (12) è stato infatti raggiunto molti giorni prima della scadenza fissata al 31 maggio. La corsa, organizzata con il supporto dell’Associazione proprietari, allenatori e allevatori cavalli da Palio, vedrà la partecipazione di cavalli mezzosangue che abbiano compiuto quattro anni e sarà articolata in tre batterie di qualificazione e finale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gran Premio del Mezzosangue, raggiunto con largo anticipo il numero massimo di iscritti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video EP1-80 From Handyman to Heavenly Emperor | MULTI SUB Sullo stesso argomento Castiglion Fiorentino, andrà in scena la prima edizione del “Gran Premio del Mezzosangue”Arezzo, 4 maggio 2026 – Lunedì 22 giugno, il giorno successivo al Palio dei Rioni, nel tondo di Piazzale Garibaldi a partire dalle ore 18. Dopo il Palio dei Rioni, Castiglion Fiorentino torna a correre: arriva il “Gran Premio del Mezzosangue”Arezzo, 5 marzo 2026 – Dopo il Palio dei Rioni, Castiglion Fiorentino torna a correre: arriva il “Gran Premio del Mezzosangue”. Gran Premio del Mezzosangue, raggiunto con largo anticipo il numero massimo di iscrittiSi sono chiuse con largo anticipo le iscrizioni alla prima edizione del Gran Premio del Mezzosangue, la corsa a pelo in programma lunedì 22 giugno, il giorno successivo al Palio dei Rioni, a partire ... lanazione.it Gran Premio del Mezzosangue. Il cuore dell’Estate Castiglionese batte col raddoppio delle corse a peloIl tondo di Piazzale Garibaldi ospiterà il 22 giugno la prima edizione allargando la competizione equestre. La marcia d’avvicinamento al Palio dei Rioni: sarà ancora Gennaio Milone il mossiere dell’ed ... lanazione.it