Castiglion Fiorentino andrà in scena la prima edizione del Gran Premio del Mezzosangue

Lunedì 22 giugno, nel tondo di Piazzale Garibaldi a Castiglion Fiorentino, si terrà la prima edizione del “Gran Premio del Mezzosangue”, che si svolgerà a partire dalle 18. La manifestazione si svolge un giorno dopo il Palio dei Rioni e coinvolge cavalli di razza mezzosangue. La gara rappresenta un nuovo appuntamento sportivo in città, con partecipanti provenienti da diverse zone della regione.

Arezzo, 4 maggio 2026 – Lunedì 22 giugno, il giorno successivo al Palio dei Rioni, nel tondo di Piazzale Garibaldi a partire dalle ore 18.00 andrà in scena la prima edizione del “Gran Premio del Mezzosangue”, una corsa a pelo organizzata con il supporto dell’Associazione proprietari, allenatori e allevatori cavalli da Palio. Il programma prevede batterie di qualificazione e finale; per l’ingresso dell’ultimo cavallo tra i canapi è prevista la rincorsa. Potranno partecipare da un minimo di 8 ad un massimo di 12 cavalli che abbiano compiuto quattro anni. Le iscrizioni alla corsa apriranno il 4 maggio e si chiuderanno il 31 maggio, salvo raggiungimento anticipato del numero massimo di cavalli.🔗 Leggi su Lanazione.it

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