Dopo il Palio dei Rioni Castiglion Fiorentino torna a correre | arriva il Gran Premio del Mezzosangue

Dopo il Palio dei Rioni, Castiglion Fiorentino si prepara a ospitare il “Gran Premio del Mezzosangue”, una nuova corsa in programma nella cittadina toscana. L’evento si svolgerà prossimamente e coinvolgerà cavalli e fantini provenienti da diverse zone, attirando appassionati e spettatori. La manifestazione rappresenta un appuntamento importante nel calendario locale dedicato alle competizioni equestri.

Arezzo, 5 marzo 2026 – . Dopo l'intensa giornata del Palio dei Rioni, in programma il prossimo 21 giugno, il tondo di Piazzale Garibaldi si prepara a ospitare un nuovo appuntamento dedicato al mondo dei cavalli.. Lunedì 22 giugno, infatti, a partire dalle ore 18.00, si disputerà per la prima volta a Castiglion Fiorentino il "Gran Premio del Mezzosangue", una corsa a pelo. L'evento è organizzato dall'Ente Palio "Città di Castiglion Fiorentino" in collaborazione con l'Associazione proprietari, allenatori e allevatori cavalli da Palio. Gli stessi cavalli saranno ingaggiati direttamente dall'Ente Palio, in sinergia con l'associazione senese, a garanzia di un livello tecnico adeguato e di una competizione che non deluderà le aspettative.