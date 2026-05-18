Graduatorie GPS 2026 | scioglie la riserva per il servizio chi aveva già un contratto il 16 marzo Online dal 15 giugno

Il 15 giugno sarà possibile consultare online le graduatorie GPS 2026, che rimarranno accessibili fino al 2 luglio alle 23. In questa finestra temporale si procederà anche allo scioglimento della riserva per chi aveva già un contratto attivo al 16 marzo. Questo passaggio riguarda una delle prossime fasi del procedimento e sarà comunicato tramite il portale dedicato alle istanze online. La gestione di queste operazioni avviene esclusivamente attraverso il sistema digitale.

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