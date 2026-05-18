Graduatorie GPS 2026 | scioglie la riserva per il servizio chi aveva già un contratto il 16 marzo Online dal 15 giugno
Il 15 giugno sarà possibile consultare online le graduatorie GPS 2026, che rimarranno accessibili fino al 2 luglio alle 23. In questa finestra temporale si procederà anche allo scioglimento della riserva per chi aveva già un contratto attivo al 16 marzo. Questo passaggio riguarda una delle prossime fasi del procedimento e sarà comunicato tramite il portale dedicato alle istanze online. La gestione di queste operazioni avviene esclusivamente attraverso il sistema digitale.
Graduatorie GPS 206: uno dei prossimi appuntamenti è lo scioglimento della riserva, da comunicare su Istanze online nel periodo 15 giugno - 2 luglio 2026 ore 23.59. Chi è interessato. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Graduatorie GPS Docenti di I Fascia: Cosa Succede a Chi Non Scioglie la Riserva al 30 giugno 2026
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