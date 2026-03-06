GPS 2026 | chi chiede la riserva per la prima fascia o per il servizio post 16 marzo deve ricordare di scioglierla Ecco le date

Durante il question time del 2 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con la partecipazione della docente Sonia Cannas, si è parlato dell’obbligo di sciogliere le riserve per chi chiede la prima fascia o il servizio post 16 marzo. Sono state fornite anche le date da rispettare per completare questa procedura.

Nel question time del 2 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la docente esperta Sonia Cannas, è stata affrontata una questione relativa all’aggiornamento delle graduatorie. L'articolo GPS 2026: chi chiede la “riserva” per la prima fascia o per il servizio post 16 marzo deve ricordare di scioglierla. Ecco le date. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it 30 CFU: non è possibile inserirli con riserva nella GPS sostegno 2026. Titolo deve essere conseguito entro il 16 marzoNel question time del 23 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Roberta Vannini della UIL Scuola RUA, è stata... Graduatorie GPS 2026: guida alla compilazione per seconda fascia a pieno titolo e riserva prima fasciaGraduatorie GPS 202628: il quesito di oggi inviato a lallaorizzonte@orizzontescuola. Approfondimenti e contenuti su GPS 2026 chi chiede la riserva per la.... Temi più discussi: Graduatorie GPS 2026/28: Ordinanza, tabelle titoli. Come si compila la domanda [LO SPECIALE]; GPS Sostegno 2026: i 30 CFU potranno essere inseriti con riserva oppure il titolo dovrà essere conseguito entro il 16 Marzo? Ecco tutti i CHIARIMENTI indispensabili in materia; GPS 2026, tutti i dubbi sulla domanda; GPS 2026, guida completa ai titoli esteri: limiti, riconoscimenti e regole per l'inserimento con riserva. Iscrizione con riserva nelle graduatorie GPS 2026 2028: i chiarimenti del MinisteroIl Ministero dell'istruzione ha fornito diversi chiarimenti in merito all'iscrizione con riserva nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per il triennio 2026 - 2028. Ecco tutte le indicaz ... ticonsiglio.com GPS 2026, chi ha incarico dall’1 settembre al 30 giugno, cosa deve inserire? Risponde l’espertoChi ha un incarico dal 1° settembre al 30 giugno può inserire direttamente il servizio di quest’anno?Questa la risposta del prof. Lucio Ficara, esperto di normativa scolastica, durante la diretta dell ... tecnicadellascuola.it “Il tumore non ti chiede il permesso. Arriva e basta.” Un giorno stai correndo su un campo da calcio, davanti a migliaia di persone. Il giorno dopo sei in una stanza d’ospedale, con i medici che ti spiegano che dentro di te c’è qualcosa che può portarti via tutto. - facebook.com facebook "Noi militari non vogliamo la guerra. Ma quando entra, non chiede il permesso" x.com