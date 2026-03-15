GPS 2026 chi scioglierà la riserva a giugno sarà inserito a pettine nella posizione spettante per punteggio Graduatorie a luglio

Durante il question time del 4 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con l’intervento di Giuseppe Semeraro, esperto in normativa scolastica, si è discusso delle modalità di inserimento nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). In particolare, si è parlato di come chi scioglierà la riserva a giugno sarà inserito nella posizione corrispondente al punteggio, con le graduatorie che saranno pubblicate a luglio.

Nel question time del 4 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Giuseppe Semeraro, esperto in normativa scolastica, è stata affrontata una questione relativa all’inserimento con riserva nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati GPS graduatorie supplenze docenti 2026/28: vecchi e nuovi requisiti di accesso. Chi avrà la riserva e chi nostudenti che, nell’anno accademico 2025/2026 sono iscritti al terzo anno di Scienze della Formazione primaria o ad annualità successive, avendo... GPS 2026, certificazioni, riserve, preferenze e scelta sedi: a cosa fare attenzione Aggiornamenti e notizie su GPS 2026 chi scioglierà la riserva a... Temi più discussi: Graduatorie GPS 2026: ultimi giorni per la compilazione della domanda. RISPOSTE AI QUESITI; GPS 2026/2028: Cosa accadrà dopo il 16 marzo? Come si scioglierà la riserva? Tutte le tappe principali; Graduatorie GPS 2026: errori da evitare nella domanda; GPS 2026-2028, importanti novità su ordinanza e domanda. Iscrizione con riserva nelle graduatorie GPS 2026 2028: i chiarimenti del MinisteroIl Ministero dell'istruzione ha fornito diversi chiarimenti in merito all'iscrizione con riserva nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per il triennio 2026 - 2028. Ecco tutte le indicaz ... ticonsiglio.com GPS 2026, chi passa dalla seconda alla prima fascia deve reinserire tutti i titoli culturali dichiarati negli aggiornamenti precedenti?Nel question time del 6 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Valentina Cervi (Gilda Unams) ... orizzontescuola.it Con 80 punti , e con riserva militare , dove mi consigliate di provare Per ora mi troco nelle graduatorie Romane. facebook #corsodiformazione #FORMAZIONE E SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE NEI CONCORSI PUBBLICI: AGGIORNAMENTO 2026 #direttastreaming 31 Marzo 2026 x.com