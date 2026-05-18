Graduatorie GPS 2026 | per ciascuna provincia c’è la data di conclusione per la valutazione della domanda AGGIORNATO
Dal 30 marzo gli Uffici scolastici stanno valutando le domande presentate entro il 16 marzo per le graduatorie GPS provinciali e di istituto relative agli anni scolastici 202627 e 202728. Ciascuna provincia ha già indicato la data prevista di conclusione di questa fase di valutazione. Le graduatorie sono destinate a determinare le assegnazioni di incarichi e supplenze, e le date di completamento variano da provincia a provincia. Questa procedura coinvolge le valutazioni delle domande per stabilire le classifiche di accesso.
Graduatorie GPS provinciali e di istituto per il biennio 202627 e 202728: dallo scorso 30 marzo è iniziata presso gli Uffici scolastici la fase di valutazione ed elaborazione delle domande presentate entro il 16 marzo. Prossimo step sarà lo scioglimento della riserva per titoli e servizi correttamente dichiarati con riserva e che saranno conseguiti entro il 30 giugno. L'articolo Graduatorie GPS 2026: per ciascuna provincia c’è la data di conclusione per la valutazione della domanda AGGIORNATO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Graduatorie GPS 2026, presentata la piattaforma: così si inoltrerà la domanda
Sullo stesso argomento
Graduatorie GPS 2026: oggi scade la domanda. Poi si passa alla valutazione dei titoli, lavoro “immenso”Graduatorie GPS per le supplenze provinciali al 31 agosto e 30 giugno e di istituto per gli anni scolastici 202627 e 202728: la presentazione della...
Leggi anche: Graduatorie GPS: quando scatta il depennamento per chi non ha aggiornato la domanda entro il 16 marzo 2026. No allarmismi
GPS, dopo il 2026 punteggio TFA sostegno e titolo Indire potrebbero essere differenziati?Graduatorie GPS per le supplenze provinciali e di istituto: si parla di punteggio. Ecco la richiesta posta a Chiara Cozzetto della segreteria nazionale Anief durante il question time su Orizzonte Scuo ... orizzontescuola.it
Graduatorie GPS 2026: scioglie la riserva per il servizio chi aveva già un contratto il 16 marzo. Online dal 15 giugnoEsclusivamente chi ha presentato correttamente la domanda GPS 2026/28 e richiesto la riserva per il servizio, in quanto titolare di un contratto già in essere al 16 marzo 2026. La riserva serviva ... orizzontescuola.it
, ? Estate 2026 importante per i docenti specializzati sul sostegno inseriti in . Le possibil - Facebook facebook