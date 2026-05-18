Dal 30 marzo gli Uffici scolastici stanno valutando le domande presentate entro il 16 marzo per le graduatorie GPS provinciali e di istituto relative agli anni scolastici 202627 e 202728. Ciascuna provincia ha già indicato la data prevista di conclusione di questa fase di valutazione. Le graduatorie sono destinate a determinare le assegnazioni di incarichi e supplenze, e le date di completamento variano da provincia a provincia. Questa procedura coinvolge le valutazioni delle domande per stabilire le classifiche di accesso.

Graduatorie GPS provinciali e di istituto per il biennio 202627 e 202728: dallo scorso 30 marzo è iniziata presso gli Uffici scolastici la fase di valutazione ed elaborazione delle domande presentate entro il 16 marzo. Prossimo step sarà lo scioglimento della riserva per titoli e servizi correttamente dichiarati con riserva e che saranno conseguiti entro il 30 giugno. L'articolo Graduatorie GPS 2026: per ciascuna provincia c’è la data di conclusione per la valutazione della domanda AGGIORNATO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Graduatorie GPS 2026, presentata la piattaforma: così si inoltrerà la domanda

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