Graduatorie GPS | quando scatta il depennamento per chi non ha aggiornato la domanda entro il 16 marzo 2026 No allarmismi

Le graduatorie GPS provinciali e di istituto per il biennio 202627 e 202728 prevedono il depennamento di chi non ha aggiornato la domanda entro le ore 23 del 16 marzo 2026. Chi non ha effettuato l’aggiornamento entro questa scadenza rischia di essere escluso dalle nuove liste, mentre chi ha aggiornato conserva il proprio posto. Non ci sono allarmismi, ma la data è fondamentale per la validità della domanda.

Graduatorie GPS provinciali e di istituto per il biennio 202627 e 202728. Cosa perde e cosa non perde chi, per un motivo o per un altro, non ha aggiornato la domanda entro il 16 marzo 2026 entro ore 23.59. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Graduatorie GPS 2026 per le supplenze: conterà solo il servizio inserito entro il 16 marzoGraduatorie supplenze GPS 2026: un quesito posto in questi ultimi giorni di compilazione della domanda ci porta ad un riepilogo della procedura per... Graduatorie GPS 2026, come deve compilare la domanda il docente “depennato” e chi ha abbandonato il servizioGraduatorie GPS 2026: attesa nelle prossime settimane la riapertura della piattaforma per la presentazione della domanda per le supplenze che saranno... Approfondimenti e contenuti su Graduatorie GPS quando scatta il... Temi più discussi: Graduatorie GPS 2026/28: Ordinanza, tabelle titoli. Come si compila la domanda [LO SPECIALE]; Mobilità scuola 2026/27: firmato il nuovo CCNI 2025/28. Domande dal 16 marzo, deroghe più restrittive per i neoassunti; Aggiornamento GPS 206, certificazioni informatiche già dichiarate non si vedono ma saranno recuperate dagli Uffici Scolastici. RISPOSTE AI QUESITI; Interpelli scuola disponibili: ci sono nuovi incarichi pubblicati nel giorno della chiusura delle Gps. Graduatorie GPS 2026: aggiornamento si chiude senza punti in più per servizio sostegno con titolo, scuole di montagna, piccole isole, concorso PNRR3Graduatorie GPS provinciali e di istituto per il biennio 2026/27 e 2027/28: si chiude oggi alle 23:59 la presentazione della domanda, ... orizzontescuola.it GPS: scelta delle 20 scuole entro il 16 marzo, un passaggio cruciale per le supplenzeI docenti inseriti nelle graduatorie GPS hanno tempo fino al 16 marzo per completare una delle scelte più importanti della procedura: indicare le 20 scuole per le graduatorie di istituto, dalle quali ... tecnicadellascuola.it Buongiorno, mi sapete dire per esperienza se le graduatorie si muovono quando sono prossime alla scadenza Io sono il primo idoneo in una graduatoria come collaboratore di biblioteca presso un ateneo universitario di medie dimensioni. Manca un anno al - facebook.com facebook Sono uscite le graduatorie del bando Siete Presente. Giovani e associazionismo 2026! Sono 106 i progetti per un totale di quasi 500 mila euro, finanziati dal bando di Regione Toscana-Giovanisì con l'obiettivo di valorizzare il protagonismo giovanile bit.ly/ x.com