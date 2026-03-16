Graduatorie GPS 2026 | oggi scade la domanda Poi si passa alla valutazione dei titoli lavoro immenso

Oggi alle 23 scade il termine per presentare la domanda per le graduatorie GPS 2026. Si tratta delle graduatorie utilizzate per le supplenze provinciali fino al 31 agosto e al 30 giugno, e di istituto per gli anni scolastici 202627 e 202728. Dopo questa scadenza, si procederà alla valutazione dei titoli, un processo che richiederà un lavoro molto articolato.

Graduatorie GPS per le supplenze provinciali al 31 agosto e 30 giugno e di istituto per gli anni scolastici 202627 e 202728: la presentazione della domanda su Istanze online scade oggi alle 23.59. La fase successiva è la valutazione dei titoli. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Graduatorie GPS 2026/28: Ordinanza, tabelle titoli. Come si compila la domanda [LO SPECIALE]Graduatorie GPS 202628: la guida passo passo al testo normativo che per gli anni scolastici 202627 e 202728 guiderà l’assegnazione delle supplenze,... Tutto quello che riguarda Graduatorie GPS 2026 oggi scade la... Temi più discussi: GPS: graduatorie provinciali e d’istituto per le supplenze 2026-2028 [SPECIALE]; Graduatorie GPS 2026: ultimi giorni per la compilazione della domanda. RISPOSTE AI QUESITI; Graduatorie GPS 2026: errori da evitare nella domanda; GPS scuola 2026/28: come compilare la domanda. Guida completa all’aggiornamento Graduatorie Provinciali per le Supplenze. Graduatorie GPS 2026: pubblicata l’Ordinanza, ecco i requisiti e come fare domandaIl Ministero dell'istruzione ha pubblicato l'Ordinanza Ministeriale che regola l'aggiornamento delle Graduatorie GPS per le supplenze valide per il biennio 2026 - 2028. Ecco il testo dell'OM in pdf da ... ticonsiglio.com Graduatorie GPS 2026: per le supplenze attenzione al servizio dichiarato. Scadenza 16 marzoSi avvicina la scadenza per l’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) valide per il biennio scolastico 2026-2028. Gli aspiranti ... ilsipontino.net Volevo aprire una riflessione (amara) con voi. Com’è possibile che nelle graduatorie docenti un’abilitazione forense da Avvocato valga ZERO, mentre il servizio militare o il servizio civile regalano punti pesanti Con tutto il rispetto per chi ha servito lo Stato, m - facebook.com facebook Online le graduatorie di marzo 2026 per i bandi Home Care Premium – Assistenza domiciliare 2025/28 e Long Term Care - LTC 2025 - Ricoveri in residenze sanitarie assistenziali HCP: rb.gy/971wcs LTC: rb.gy/fndkru Inps Comunica x.com