Sostegno Indire e sostegno TFA | Il titolo è uno solo il punteggio deve essere uno solo Community Uniti per Indire

Una community di insegnanti specializzati ha ribadito la richiesta di un unico punteggio per il sostegno Indire e TFA. Attraverso la portavoce, si è sottolineato che il punto di vista riguarda la richiesta di un punteggio unico, senza ulteriori specificazioni o interpretazioni. La comunicazione si rivolge ai rappresentanti delle istituzioni coinvolte nel settore dell’istruzione.

Community di Uniti per INDIRE attraverso la portavoce Daniela Nicolò ribadisce il punto di vista dei docenti specializzati con art. 6 e 7 del DL 712024. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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