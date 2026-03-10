Promozione Sinalunghese Testini | I ragazzi ci hanno creduto

La Sinalunghese ha vinto una partita decisiva contro la capolista Casentino Academy grazie a un gol di Dema all’inizio del match. La squadra ha mostrato determinazione e ha ridotto le distanze anche sull’Audax Rufina, che occupa la prima posizione. La vittoria permette ai ragazzi di aumentare le possibilità di promozione. La gara si è svolta in un contesto di grande pressione e intensità.

Era una gara da dentro o fuori e la Sinalunghese l’ha interpretata alla grande, battendo la capolista Casentino Academy col gran destro a giro di Dema in avvio e accorciando proprio sugli aretini e sull’altra prima, l’ Audax Rufina. "E’ stata una grande prestazione di tutti i ragazzi – ha detto il tecnico rossoblù Testini – perché non era facile risollevare subito la testa dopo la sconfitta di domenica e soprattutto dopo una serie di eventi sfortunati. La sconfitta contro l’ Acquaviva è stata la conseguenza di tanti aspetti ma siamo stati bravi in settimana riorganizzarsi dal punto di vista prima di tutto caratteriale e mentale, poi anche tattico e tecnico perché comunque facevamo meno di giocatori importanti". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

