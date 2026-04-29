Il ricorso presentato contro l'ormai ex presidente è stato respinto, portando alla sua decadenza dall’incarico. L’interessato ha annunciato ufficialmente di aver lasciato l’incarico, affermando di aver contribuito alla crescita dell’organizzazione durante il suo mandato. In una nota, ha espresso sentimenti di malinconia e rispetto per il periodo trascorso, ringraziando per l’esperienza vissuta.

“Scrivo queste righe con un peso nel cuore difficile da esprimere. Lascio il mio incarico con malinconia, ma anche con profondo rispetto per ciò che questa esperienza ha rappresentato nella mia vita, e con sincera gratitudine”. Comincia così la lunghissima lettera di Antonio Zappi, ormai ex presidente dell’Aia, dopo che il Collegio di Garanzia dello Sport ha respinto il suo ricorso, confermando l’inibizione di 13 mesi. Zappi decade quindi da presidente dell’Associazione italiana arbitri. “Un pensiero va anche ai giudici: a coloro che, nella ricerca della verità e della giustizia, purtroppo non sono riusciti a trovarle. Evidentemente,...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La giustizia non è di questo mondo. Lascio consapevole di aver contribuito alla crescita dell’Aia”: respinto il ricorso, Zappi decade da presidente

Face à L'URGENCE climatique : la montée de la DÉSOBÉISSANCE civile - Docu Complet - Y2

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Zappi 'lascio con malinconia, la giustizia non è di questo mondo'; Zappi, ecco la lettera d'addio: La giustizia non è di questo mondo; Confermati i 13 mesi di inibizione, Zappi decade da presidente Aia; La linea del Quirinale sulla grazia a Minetti: se qualcuno ha sbagliato va cercato al ministero della Giustizia.

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