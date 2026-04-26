‘Eri MancAta’ | la Givova Scafati torna in Serie A1 impresa a Rimini e festa gialloblù

La Givova Scafati ha conquistato la promozione in Serie A1 dopo aver rimontato in trasferta contro Rimini, suscitando grande entusiasmo tra i tifosi. La squadra ha festeggiato l’obiettivo raggiunto con una vittoria importante, mentre sui social e tra i sostenitori si è diffusa la scritta “Eri MancAta” stampata sulle magliette. La notte di festa ha segnato il ritorno del team nella massima divisione nazionale.

Scafati promossa in Serie A: una notte storica tra tifosi e rimonta. La scritta sulle magliette dice tutto: “Eri MancAta”. È il simbolo di una stagione ribaltata e di una notte che entra nella storia. La Givova Scafati torna in Serie A1 dopo un solo anno, vincendo a Rimini 80-76 al termine di una partita durissima. Al PalaFlaminio è festa totale: oltre 400 tifosi al seguito, capitan Mascolo che alza la Coppa e patron Longobardi visibilmente emozionato. Scafati è di nuovo tra i grandi. Scafati regina dello sport campano: le parole del sindaco. Non è solo una promozione. È un momento storico per una città che nello stesso anno festeggia anche il salto in Serie C della Scafatese.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - ‘Eri MancAta’: la Givova Scafati torna in Serie A1, impresa a Rimini e festa gialloblù Notizie correlate Nicolò Nobili firma un contratto biennale con la Givova ScafatiLa Givova Scafati annuncia l’ingaggio biennale di Nicola` Nobili, ala-pivot 208 cm per 100 kg, nato a Bologna il 7 maggio 2002. Basket A2, Givova Scafati a Verona: trasferta insidiosa per i ragazzi di coach VitucciAppena dietro al gruppone di testa dell’A2, dove è posizionata la Givova Scafati, c’è la Tezenis Verona: prossima tappa (domenica 22 febbraio alle...