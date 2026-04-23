Durante un concerto di Rosalia, sulla scena è stato allestito un confessionale in cui alcune persone condividono le proprie storie personali. Tra i partecipanti c'era anche Giulia Stabile, ballerina del tour, nota al pubblico per aver vinto un talent show. Durante l'evento, la cantante spagnola ha ascoltato le confidenze dei presenti, tra cui quella di Stabile. La giovane non ha rivelato dettagli sulla sua vita privata o relazioni passate.

Giulia Stabile è tra le ballerine del tour mondiale di Rosalia. Durante gli show, la cantante spagnola è solita allestire un confessionale sul palco in cui alcune persone confessano le loro storie personali ed ieri è toccato il turno dell'ex stella di Amici. La giovane italo-catalana ha ammesso di aver avuto una storia con un noto cantante italiano, finita quando ha scoperto che aveva un'altra. Giulia Stabile ha dichiarato a Rosalia e una platea di oltre 20 mila persone: "Lui è più grande di me ed è un cantante. Doveva tenere un concerto a Roma e io ero a Roma, così lui mi ha invitata. E' stato tanto carino con me, mi ha presentato la sua crew.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Giulia Stabile ha avuto una storia con Irama? Il racconto sul palco di Rosalia

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