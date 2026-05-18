Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono in crisi? Svelata la verità | C' entra il figlio Kian

Negli ultimi giorni si sono diffuse voci riguardo a una possibile crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Le indiscrezioni sono state alimentate da alcune supposizioni sui social e da alcune dichiarazioni non ufficiali, anche se i due non hanno mai confermato né smentito pubblicamente. Un giornalista ha recentemente affermato di aver chiarito la situazione, spiegando che le voci sarebbero legate a questioni familiari e al figlio Kian. La coppia continua a mostrarsi sui social in modo positivo e affiatato.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in crisi? Le voci si rincorrono ormai da tempo, i due interessati non hanno mai commentato questi gossip e sui social si sono sempre mostrati felici e innamorati, ma qual è la realtà? A svelare la verità e a tranquillizzare i fan è lo stesso giornalista che ha. 🔗 Leggi su Today.it

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Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono in crisi: vite separate ma senza dichiarazioni

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