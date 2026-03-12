Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono una coppia da cinque anni, insieme hanno un figlio di nome Kian, nato il 10 gennaio 2025. Giulia ha commentato pubblicamente l’amore che prova per il fidanzato, sottolineando il suo modo di portare allegria. La coppia vive questa fase della loro vita condividendo momenti di quotidianità e famiglia.

Giulia Salemi ed il fidanzato Pierpaolo Pretelli sono una coppia da cinque anni: dalla loro unione è arrivato il piccolo Kian nato il 10 gennaio 2025. Stasera l’influencer debutterà nel ruolo di inviata nella nuova edizione di Pechino Express, in onda su Sky Uno a partire dalle 21:30. La storia tra l’ex velino ed il volto del web inizia nell’edizione del Grande Fratello Vip 2020-2021, quando la Salemi entra in corsa. Nella casa più spiata d’ Italia, Pierpaolo Pretelli aveva avuto un flirt con Elisabetta Gregoraci che si era da poco concluso quando faceva il suo ingresso l’influencer. Giorno dopo giorno, i due hanno intensificato il loro feeling, fino a quando tra le mura del loft di Cinecittà è sbocciato l’amore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Giulia Salemi, l’amore per il fidanzato Pierpaolo Pretelli e padre del figlio Kian: “Ha il superpotere di portare allegria”

Articoli correlati

Giulia Salemi, la casa "total white" con Pierpaolo Pretelli: il pianoforte in salone, la cameretta di Kian e la camera da lettoGiulia Salemi è attualmente impegnata con The Cage, il nuovo programma condotto da Amadeus, in onda ogni sera sul Nove.

Giulia Salemi, dal lavoro all’amore per Pierpaolo e Kian: spunta una smentitaGiulia Salemi e la gravidanza che non c’è: il gossip esploso si affievolisce, arriva una prima (e quasi ipotetica) smentita In Italia basta una foto...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Giulia Salemi

Temi più discussi: Giulia Salemi: ecco chi è la sorellina Nausika e la loro storia difficile; Giulia Salemi, l’incontro con la ‘sorella’ Nausika dopo 25 anni: Una storia difficile, ho pianto tutto; Giulia Salemi ritrova la sorella Nausika dopo 25 anni: Siamo cresciute insieme, è una storia privata; Giulia Salemi e Guido Meda su Pechino Express: Esperienza intensa, stancante, ma anche divertente.

''Sono riuscita a riposare'': Giulia Salemi racconta l’esperienza da inviata di Pechino Express 2026 lontana dal figlio''Sono riuscita a riposare'': Giulia Salemi racconta l’esperienza da inviata di Pechino Express 2026 lontana dal figlio ... gossip.it

Giulia Salemi, l’amore per il fidanzato Pierpaolo Pretelli e padre del figlio Kian: Ha il superpotere di portare allegriaGiulia Salemi ed il fidanzato Pierpaolo Pretelli sono una coppia da cinque anni: dalla loro unione è arrivato il piccolo Kian nato il 10 gennaio 2025. Stasera l’influencer debutterà nel ruolo di ... msn.com

Abbiamo chiesto a Giulia Salemi qual è il kit di sopravvivenza per Pechino Express e cosa ha messo in valigia (spoiler: ha portato anche un ricordo del suo piccolo Kian!!) Quest’anno Giulia torna a @pechinoexpress in veste di inviata ! #pechinoexp - facebook.com facebook

Giulia Salemi ritrova la "sorella" Nausika dopo 25 anni: "Siamo cresciute insieme, è una storia privata" #prelemi x.com