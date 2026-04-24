Ministro Giuli non sarà a Venezia per l' inaugurazione della Biennale Arte

Il Ministro della Cultura non sarà presente a Venezia durante i giorni di pre-apertura della 61a Esposizione d'Arte della Biennale e non parteciperà alla cerimonia di inaugurazione prevista per il 9 maggio. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda la sua assenza dall'evento che si svolge nella città lagunare in questa occasione. La partecipazione del ministro non è pianificata in nessuna delle fasi di apertura dell'esposizione.

Il Ministro della Cultura Alessandro Giuli non si recherà a Venezia nelle giornate di pre-apertura della 61a Esposizione d'Arte della Biennale di Venezia né parteciperà alla cerimonia di inaugurazione, prevista il 9 maggio. Lo comunica il Ministero della Cultura.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ministro Giuli non sarà a Venezia per l'inaugurazione della Biennale Arte Notizie correlate Biennale Venezia, il ministro Giuli non sarà all’inaugurazione il 9 maggioVenezia, 24 aprile 2026 – Il Ministero della Cultura ha comunica con una nota che il ministro Alessandro Giuli non si recherà a Venezia nelle... Biennale di Venezia: ministro Giuli chiede le dimissioni della rappresentante Mic pro russaROMA – Il ministro della Cultura, AlessandroGiuli, “ha chiesto alla rappresentante del Mic nel Consiglio di amministrazione della Biennale, Tamara... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ministro Giuli non sarà a Venezia per l'inaugurazione della Biennale Arte; Giuli: Con 6 milioni di euro finanzieremo 2377 nuove assunzioni presso il Ministero della Cultura; Tagli al Rossini Opera Festival. Biancani al Ministro Giuli: I numeri smentiscono le rassicurazioni, in 3 anni tagliati oltre 420mila euro; Sant’Anna di Stazzema, il ministro Giuli smentisce i tagli. ll sindaco: Meglio così, alla vigilia del 25 Aprile sembrava una provocazione – ASCOLTA. Il ministro Giuli non sarà a Venezia per l'inaugurazione della Biennale d'ArteIl ministro della Cultura Alessandro Giuli non si recherà a Venezia nelle giornate di pre-apertura della 61a Esposizione d'Arte della Biennale di Venezia né parteciperà alla cerimonia di inaugurazione ... ansa.it Biennale, il ministro Alessandro Giuli non parteciperà all'inaugurazione e alla pre-aperturaVENEZIA - Il grande assente sarà Alessandro Giuli. È arrivata con una nota del Ministero della cultura il 24 aprile la conferma dell'assenza del ... ilgazzettino.it MiC, 29 aprile restituzione opere d’arte dagli Usa con il Ministro Giuli e l’Ambasciatore USA Fertitta Il 29 aprile 2026, alle ore 17:00, a Roma, nel Chiostro della caserma “La Marmora” si terrà la presentazione di alcune opere d’arte rimpatriate dagli Stati Uniti. I facebook MA E' ALESSANDRO GIULI O CRISTIANO MALGIOGLIO – IL MINISTRO GIULI-VO, AL 'VINITALY 2026', SFOGGIA.. x.com