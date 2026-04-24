Ministro Giuli non sarà a Venezia per l' inaugurazione della Biennale Arte

Da lanazione.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministro della Cultura non sarà presente a Venezia durante i giorni di pre-apertura della 61a Esposizione d'Arte della Biennale e non parteciperà alla cerimonia di inaugurazione prevista per il 9 maggio. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda la sua assenza dall'evento che si svolge nella città lagunare in questa occasione. La partecipazione del ministro non è pianificata in nessuna delle fasi di apertura dell'esposizione.

Il Ministro della Cultura Alessandro Giuli non si recherà a Venezia nelle giornate di pre-apertura della 61a Esposizione d'Arte della Biennale di Venezia né parteciperà alla cerimonia di inaugurazione, prevista il 9 maggio. Lo comunica il Ministero della Cultura.🔗 Leggi su Lanazione.it

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