Biennale ripicca di Giuli | non ci sarà

A poche ore dalla festa della Liberazione, il 25 aprile si prepara a essere un giorno complicato per alcuni, mentre altri lo vivono come un momento di riflessione. La presenza o assenza di alcuni eventi culturali legati alla Biennale ha suscitato polemiche, con recenti dichiarazioni che indicano l’assenza di un rappresentante di un determinato espositore. La giornata, simbolo di libertà, si presenta ancora una volta come un’occasione di schieramenti contrastanti.

Biennale Dal ministro un comunicato secco, punitivo, improntato alla ripicca nei confronti del presidente Buttafuoco e piegato sui diktat dell’Eu Biennale Dal ministro un comunicato secco, punitivo, improntato alla ripicca nei confronti del presidente Buttafuoco e piegato sui diktat dell’Eu Alla vigilia della festa della Liberazione, una data bellissima e divisiva per chi invece ha nostalgie fasciste, il 25 aprile si preannuncia, ancora una volta, un giorno difficile per il governo italiano. Questa volta a essere divisiva è però la Biennale con le sue scelte di autonomia. Il ministro Giuli, con un comunicato secco, punitivo, improntato alla...🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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