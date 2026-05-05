Gattinoni tassa il Politecnico Piazza Lega | Giù le mani dalle eccellenze

L’amministrazione comunale ha deciso di imporre una tassa al Politecnico, suscitando reazioni da parte di alcuni esponenti politici. La proposta ha sollevato opposizioni da parte di rappresentanti di partito, che hanno chiesto di evitare interventi che possano colpire le istituzioni accademiche. La questione ha generato dibattito tra le forze politiche locali, con critiche rivolte alla gestione del sindaco e alle scelte amministrative recenti.