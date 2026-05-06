Le scelte della Netcompany Ineos per il Giro d’Italia | il tandem Arensman-Bernal per la generale Ganna punta alla crono

La squadra di ciclismo presenta le sue strategie per il Giro d’Italia, con il duo Arensman e Bernal che punta alla classifica generale. Ganna invece si concentra sulla prova contro il tempo. Tra le formazioni in corsa, una delle più attese è quella che avrà come leader principale il danese Vingegaard, considerato il principale favorito per la vittoria finale. La corsa sta per partire e le scelte delle squadre sono già al centro dell’attenzione.

Nel contesto di una corsa che si allineerà ai nastri di partenza con Jonas Vingegaard come unico favorito per la conquista del successo finale è sicuramente una delle squadre più attese. La Netcompany Ineos è pronta ad affrontare la sfida del Giro d’Italia 2026. La formazione britannica, al via con nuovo nome, sponsor e maglia, punta sul duo Thymen Arensman-Egan Bernal per riuscire ad alimentare le proprie ambizioni di essere competitiva in ottica classifica generale. Il colombiano in particolare, vincitore dell’edizione 2021 e settimo nel 2025, sembra aggiornato su ottimi livelli e si presenta come protagonista annunciato nei duelli in salita.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Le scelte della Netcompany Ineos per il Giro d’Italia: il tandem Arensman-Bernal per la generale. Ganna punta alla crono Notizie correlate La Ineos Grenadiers si rifà il look per il Giro d'Italia 2026: nasce la Netcompany IneosRoma, 28 aprile 2026 - Una rivoluzione preannunciata e diventata oggi realtà: la 'vecchia' Ineos Grenadiers lascia spazio alla Netcompany Ineos, per... Tirreno-Adriatico 2026: tutti gli italiani in gara. Tiberi e Pellizzari per la generale. Ganna punta la crono, Milan le volateÈ tutto pronto per dare il via ad uno degli appuntamenti più attesi della parte iniziale della stagione. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ineos Grenadiers annuncia la partnership con Netcompany: nuovo nome e nuovi colori a partire dal Giro; Nuovo nome, nuova pelle: nasce INEOS-Netcompany; NEW NAME, NEW JERSEY: NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM IS BORN; Rivoluzione INEOS: cambia nome e colori! Arriva l'IA di Netcompany per vincere il Tour de France. Le scelte della Netcompany Ineos per il Giro d’Italia: il tandem Arensman-Bernal per la generale. Ganna punta alla cronoNel contesto di una corsa che si allineerà ai nastri di partenza con Jonas Vingegaard come unico favorito per la conquista del successo finale è ... oasport.it VERSO IL GIRO. NETCOMPANY INEOS A DUE PUNTE, GANNA BATTITORE LIBEROIl vincitore del Giro 2021 Egan Bernal e Thymen Arensman guideranno la Netcompany INEOS al Giro d'Italia di quest'anno, segnando il debutto della squadra in un Grande Giro con la sua nuova identità. I ... tuttobiciweb.it La Netcompany INEOS annuncia la sua partecipazione alla #CopenhagenSprint - facebook.com facebook Netcompany INEOS, nuovo nome e maglia a partire dal Giro d’Italia x.com