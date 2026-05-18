Giro d' Italia | Davide Piganzoli terzo sul Corno alle Scale
Il secondo giorno di riposo del Giro d'Italia ha portato un momento di pausa mentre si ripercorrono le tappe di ieri, culminate con l’arrivo in salita a Corno alle Scale. La corsa ha visto protagonista un corridore locale che si è piazzato terzo nella classifica di giornata, attirando l’attenzione di tifosi e appassionati. La salita ha suscitato grande emozione tra gli spettatori, soprattutto tra quelli provenienti dalla zona, che hanno seguito con entusiasmo l’andamento della gara e le posizioni dei concorrenti.
Con il Giro d'Italia che oggi osserva il suo secondo giorno di riposo, non si è ancora spenta l'eco di quanto accaduto ieri, con l'arrivo in salita a Corno alle Scale che ha fatto trepidare tutti i tifosi di ciclismo e, tra gli altri, in particolare, anche i tifosi valtellinesi.Sul podioSe. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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