Il Giro d’Italia 2026 si svolgerà con un percorso che comprende 21 tappe, partendo da Neseb?r e arrivando a Burgas per la prima frazione di 147 chilometri. La prima tappa, destinata ai velocisti, vedrà i corridori sfidarsi per conquistare la prima Maglia Rosa. Le tappe successive saranno caratterizzate da variazioni di percorso e difficoltà, con alcune tappe segnate da stelle che indicano il livello di impegno richiesto.

PERCORSO E TAPPE GIRO D’ITALIA 2026. Prima tappa: Neseb?r – Burgas 147 km ** Saranno i velocisti a giocarsi la prima Maglia Rosa dell’edizione numero 109. In Bulgaria sarà sicuramente una volata ad aprire i giochi (un solo GPM, di quarta categoria, molto lontano dal traguardo). Seconda tappa: Burgas – Valiko Tarnovo 221 km *** Arrivano subito le prime salite, quasi sicuramente cambierà il simbolo del primato. Occhio soprattutto all’ultima ascesa, di terza categoria: verso il Monastero di Lyaskovets, circa 3.5 km al 7.5%, con scollinamento a pochissimi chilometri dal traguardo. Terza tappa: Plovdiv – Sofia 175 km ** Altra volata? La salita di Borovets è molto lunga, ma con pendenze non arcigne e termina a 70 chilometri dal traguardo: c’è tutto il tempo per riorganizzarsi per le compagini dei velocisti.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026: il percorso, le 21 tappe e le stellette di difficoltà

Notizie correlate

Leggi anche: Parigi-Roubaix 2026: il percorso, i settori in pavé e le stellette di difficoltà

Giro di Sardegna 2026: il percorso e le 5 tappe ai raggi X. Decisiva la penultima tappaTorna, dopo un’assenza di quindici anni, uno degli appuntamenti tradizionali del calendario ciclistico internazionale.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Startlist Giro d'Italia 2026: tutti i ciclisti al via della Corsa Rosa | Lista iscritti completa e aggiornata; Giro d’Italia 2026: presentata la tappa Aosta-Pila; Un mese al Giro, quali big ci saranno? Vingegaard, Pellizzari, Ganna, Milan; Giro d'Italia 2026: altimetria e percorso di tutte le tappe.

Tutte le Regioni e le province del Giro d’Italia 2026: dove passa la Corsa Rosa? Si sale da Sud, via all’esteroIl Giro d'Italia 2026 si avvicina a grandi passi: la grande partenza avrà luogo il prossimo 8 maggio, le prime tre frazioni si svolgeranno in Bulgaria e ... oasport.it

Giro d’Italia 2026, le squadre al via: tutti i team partecipanti alla Corsa Rosa · Ciclismo su stradaSono 23 le squadre che saranno al via del Giro d’Italia 2026, la corsa a tappe di ciclismo su strada giunta all'edizione numero 109: scopri tutti i team e le wild card della Corsa Rosa. olympics.com

In giro per Salerno - facebook.com facebook

"Per “Totò al Giro D’Italia” non fui semplicemente filmato: mi scritturarono, per una breve partecipazione, dove riproponevo il mio lavoro di radiocronista!". Oggi nel 1922 nasceva il giornalista #LelloBersani. Morì il #31ottobre del 2002. #27aprile. x.com