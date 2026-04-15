Perchè ci sono i buchi sul Colosseo? La curiosità che forse non conosci

Sul Colosseo si notano dei fori sulla facciata esterna, che attirano l’attenzione dei visitatori. Questi buchi sono visibili e si trovano in diverse parti della struttura. La presenza di questi fori ha sollevato curiosità tra chi osserva l’anfiteatro simbolo di Roma. La loro origine risale a un passato storico, e si tratta di elementi che fanno parte della sua evoluzione nel tempo.

I buchi sul Colosseo: li avete mai visti? Ci sono dei fori sulla facciata esterna, ben visibili. Il Colosseo, simbolo di Roma: possibile sia danneggiato? In realtà c’è una spiegazione storica: ecco di cosa si tratta. Curiosità: perchè ci sono dei buchi sul Colosseo?. Tante sono le spiegazioni e le voci che circolano al riguardo. Alcuni ipotizzano che siano frutto, invece, dei bombardamenti della seconda guerra mondiale. LEGGI ANCHE: — Incredibile scoperta dentro il Colosseo: ecco cosa sbuca tra i blocchi di travertino >> C’è chi dice che i fori siano stati procurati dai Visigoti durante l’invasione nel V secolo d.C, nel tentativo di buttare giù l’anfiteatro.🔗 Leggi su Funweek.it

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