Sanremo 2026 Sal Da Vinci vince con Per sempre sì La nascita a New York il cinema con Verdone e l’esibizione per papa Giovanni Paolo II | la sua storia

A Sanremo 2026, Sal Da Vinci ha vinto con il brano “Per sempre sì”. Nato a New York, ha lavorato nel cinema con un attore noto e si è esibito davanti a papa Giovanni Paolo II. A 17 anni dall’ultimo Festival, in cui si classificò terzo, è riuscito a conquistare il primo posto. La vittoria ha sorpreso lo stesso artista, che non si aspettava di trionfare nuovamente.

L'artista napoletano conquista il Festival 17 anni dopo il suo ultimo terzo posto. In arrivo un tour nei teatri e due eventi speciali a Napoli Un po’ non ci credeva nemmeno lui. Eppure è successo. Sal Da Vinci, a 17 anni dall’ultimo Festival in cui è arrivato terzo, ha stravinto con “Per sempre sì” ed è il vincitore di Sanremo 2026. Un artista che si è formato dal teatro alla musica e in procinto di festeggiare 50 anni di carriera. Il brano è prodotto da Merk & Kremont e Adriano Pennino e scritto da Sal Da Vinci, Francesco Da Vinci, Alessandro La Cava, Federica Abbate, Merk & Kremont ed Eugenio Maimone. “Sono felicissimo, frastornato da questo clamore, per me è tutto sorprendente – ha dichiarato l’artista – Perché mi sono commosso dopo l’ovazione? Ho aperto emotivamente i rubinetti, mi è passata un pochino la vita davanti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sanremo 2026, vince Sal Da Vinci con «Per sempre sì» – La classifica finale del FestivalSal Da Vinci con Per sempre sì vince la 76esima edizione del Festival di Sanremo.

Sal Da Vinci vince Sanremo 2026 con “Per sempre sì”: il trionfo all’Ariston!Sal Da Vinci trionfa al Festival di Sanremo 2026 con “Per sempre sì” e supera Arisa, Serena Brancale, Marco Masini e Fedez in una finale ricca di...

Sal Da Vinci trionfa a Sanremo, la dedica di Andrea Sannino: «Ha vinto la gavetta, il sacrificio, te lo meriti»Sal Da Vinci trionfa a Sanremo 2026 con la sua Per sempre si e sui social, soprattutto dai napoletani, sono stati numerosi i messaggi per il cantante. Tra quelli ... ilmattino.it

Sanremo 2026, polemiche d’addio: lo scivolone di Conti con la moglie, lacrime (e attacchi) per Sal Da Vinci, Serena Brancale ‘gelata’La serata finale del Festival di Sanremo 2026 è stata caratterizzata anche da polemiche, per Carlo Conti, il vincitore Sal Da Vinci e la delusione di Brancale ... libero.it

