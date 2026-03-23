Insieme per costruire | domani ad Arezzo il IX Congresso Feneal Uil Toscana
Arezzo, 23 marzo 2026 – “Insieme per costruire”: domani ad Arezzo il IX Congresso FENEAL UIL Toscana. Appuntamento alle 8:45 all’A Point Park Hotel ad Arezzo Domani mattina, dalle ore 8:45 all’A Point Park Hotel ad Arezzo in Loc. Battifolle 36T, si svolgerà il IX Congresso FENEAL UIL Toscana, con lo slogan “Insieme per costurire”. Parteciperanno ai lavori il Segretario Generale FENEAL UIL Toscana Daniele Battistini, che farà una relazione introduttiva, il Segretario Generale UIL Toscana Paolo Fantappiè ed il Segretario Organizzativo FENEAL UIL Nazionale Pierpaolo Frisenna ed il Segretario Generale FENEAL UIL Nazionale Mauro Franzolini, che concluderà i lavori. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Articoli correlati
XIX congresso Fenealuil Bari: “Insieme per costruire”Si terrà venerdì 27 febbraio 2026, presso il Mövenpick Hotel di Bari (Via Francesco Lombardi, 13), il XIX Congresso della FENEALUIL Bari, dal titolo...
Leggi anche: Ex Ilva, emergenza nell’indotto. Semat Sud avvia 218 licenziamenti. UIL e FENEAL UIL: “Ritirare la procedura e attivare subito tutele straordinarie per i lavoratori”
Contenuti utili per approfondire Congresso Feneal Uil
Temi più discussi: Latina, al Museo Cambellotti il XIX congresso FenealUil: Insieme per costruire; Il XIX° Congresso Feneal Uil Latina: Insieme per costruire; FenealUil Marche, Fioretti confermato segretario a Pesaro: sicurezza e ricostruzione al centro del congresso; Edilizia, la Feneal Uil riunisce il congresso regionale ed elegge il nuovo gruppo dirigente.
Edilizia, la Feneal Uil riunisce il congresso regionale ed elegge il nuovo gruppo dirigenteEdilizia, la Feneal Uil riunisce il congresso regionale ed elegge il nuovo gruppo dirigente - Cronaca - sardiniapost ... sardiniapost.it
La FPL e la PA si fondono: a Benevento il primo congresso della Uil FPSi è svolto questa mattina a Benevento il primo Congresso della UIL FP, un appuntamento di grande rilievo per il mondo del lavoro pubblico del territorio. Un momento storico per l’organizzazione sinda ... ntr24.tv
Feneal Uil Sardegna, a Cagliari il IX Congresso al Parco di Molentargius: elezione del nuovo gruppo dirigente e analisi sulle prospettive del comparto facebook