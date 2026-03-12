Madre di due figli stroncata dalla malattia | aveva già perso il fratello

A Gorzone di Darfo si piange la scomparsa di Maura Giacomelli, 54 anni, morta dopo una lunga battaglia contro una grave malattia. La donna era madre di due figli e aveva già perso il fratello in passato. La sua morte ha lasciato un vuoto tra familiari e amici che manifestano il loro dolore.

C'è tanta tristezza a Gorzone di Darfo per la scomparsa di Maura Giacomelli, 54 anni, stroncata da una grave malattia con cui purtroppo ha convissuto a lungo. Lo annunciano il marito Gerardo Di Muro, i figli Antonio e Anna, i genitori Oriana e Franco, il fratello Claudio, la sorella Barbara.