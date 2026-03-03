Giornata per la lotta contro l’Hpv Domani open day di vaccinazioni

Domani si celebra la Giornata internazionale per la lotta contro l’Hpv, con iniziative in tutta l’Emilia-Romagna. Sono programmati open day e vaccinazioni gratuite rivolte a ragazze e ragazzi per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione. L’obiettivo è offrire opportunità di vaccinazione e informazione senza costi aggiuntivi, contribuendo a ridurre la diffusione del papilloma virus.

Torna il 4 marzo la Giornata internazionale per la lotta contro l'Hpv. In Emilia-Romagna previsti open day e vaccinazioni gratuite per ragazze e ragazzi per promuovere ancora di più la prevenzione contro la diffusione del papilloma virus. Scrive la Regione: "La vaccinazione rappresenta, lo strumento più efficace per prevenire l'infezione e le patologie correlate. L'Emilia-Romagna la offre gratuitamente a ragazze e ragazzi a partire dagli 11 anni d'età, ai giovani senza distinzione di genere e mai precedentemente vaccinati fino a 25 anni e 364 giorni e ad alcune categorie a rischio non precedentemente vaccinate con ciclo completo fino al compimento del 46esimo anno d'età.