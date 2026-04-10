Al Foce di Lugano arrivano gli Zen Circus con La Terza Guerra Mondiale Live

Al Foce di Lugano, il 17 e 18 aprile, si terranno due concerti della band toscana The Zen Circus, che riprenderanno il tour europeo. L’evento fa parte della Rassegna Raclette, organizzata dal centro culturale, e segna i dieci anni dall’uscita dell’album “La Terza Guerra Mondiale”. La rassegna si svolge nel contesto di una programmazione che coinvolge più eventi musicali e culturali.

La band toscana The Zen Circus torna a Lugano il 17 e 18 aprile, per inaugurare il tour europeo, nell’ambito della Rassegna Raclette, curata dal Foce, che celebra i dieci anni dell’album “La Terza Guerra Mondiale”. Dopo il grande successo del tour italiano nei club de “Il male”, che si è concluso. 🔗 Leggi su Quicomo.it Giorgio Poi live al Foce di Lugano con l'album Schegge (nuova data)Giorgio Poi presenterà l'album dal vivo al Foce di Lugano il 23 maggio alle 21 (dopo il rinvio della data di febbraio a cuasa di una influenza che ha... Leggi anche: UnFauno ed io abbiamo lanciato ‘Mezzo Podcast’. Primi ospiti: gli Zen Circus con ‘Il Male’ the zen circus la terza guerra mondiale bologna estragon 2025 Argomenti più discussi: Debutta al Foce Ingranaggi e dadi di Movimart Lagotina; C’era una volta il CBGB: al Gloria di Como passa la musica di New York:; Angelo Duro, Gardi Hutter, lo swing: hai solo l'imbarazzo della scelta; In cammino verso Vienna con un’anima rock. Andrea Appino. . State studiando per il tour europeo de “La Terza Guerra Mondiale” Io si, come potete vedere, e mi sono reso conto che è un disco pieno di riff & arpeggi. Dove ci vediamo Dai che manca pochissimo 17/04 Lugano - Foce (SOLDOUT) 18/0 - facebook.com facebook