Poi con le Schegge | Riscrivo la mia storia

Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. "Il pensiero che attraversa il mio ultimo album ‘Schegge’ è semplice e inevitabile: a volte le cose devono esplodere. E quando succede, ogni frammento prende la sua strada. Non puoi inseguirli tutti. Non puoi restare aggrappato a ogni pezzo, ad ogni relazione, ad ogni sensazione, ad ogni dolore", racconta Giorgio Poi a proposito dell’album che offre questa sera in pasto al popolo dell’Alcatraz, prima tappa italiana (il mese scorso s’è esibito nella preziosa cornice parigina de La Cigale) di un cammino invernale all’insegna del tutto esaurito affrontato assieme a Matteo Domenichelli, basso, Francesco Aprili, batteria, e Benjamin Ventura, tastiere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

