L’Italia Team Olimpica e Paralimpica incontra Giorgia Meloni a Palazzo Chigi

L’Italia Team Olimpica e Paralimpica ha incontrato la presidente del Consiglio a Palazzo Chigi, due giorni dopo aver concluso i Giochi di Milano Cortina 2026. La visita si è svolta tra momenti di festa e riconoscimenti, con atleti e tecnici presenti all’evento. La presidente ha rivolto loro un saluto ufficiale e ha partecipato a diverse cerimonie organizzate per celebrare i risultati delle squadre italiane.

Gli Azzurri terminano due giorni intensi di incontri e celebrazioni. Alla Presidente del Consiglio una bandiera tricolore firmata dagli atleti Roma, 9 aprile 2026 – Due giorni intensi di grandi celebrazioni ed emozioni per l’Italia Team Olimpica e Paralimpica, di ritorno dai Giochi di Milano Cortina 2026. A seguito degli incontri con Sergio Mattarella al Quirinale (leggi qui) e con Papa Leone XIV(leggi qui), gli Azzurri, accompagnati dalla delegazioni di autorità sportive e politiche, hanno fatto tappa a Palazzo Chigi, dove hanno incontrato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Come riporta agcconi.it – All’incontro hanno preso parte,... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Milano Cortina 2026, l’Italia Team Olimpica e Paralimpica riporta il Tricolore al QuirinaleRoma, 8 aprile 2026 – E’ stata un’altra giornata indimenticabile per i campioni dell’Italia Team Olimpica e Paralimpica.

Temi più discussi: Milano Cortina 2026, l’Italia Team Olimpica e Paralimpica riporta il Tricolore al Quirinale; Squadra Italia Doppio misto Curling Olimpico/a | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; BusItalia (Gruppo FS) accompagna gli atleti olimpici di Milano Cortina 2026 al Quirinale; Ruggero Tita: Luna Rossa ha un team fortissimo. Con Caterina Banti abbiamo ancora tanto da dare alla vela olimpica.

Busitalia accompagna l’Italia Team al Quirinale per la riconsegna del Tricolore delle OlimpiadiBusitalia chiude simbolicamente il cerchio che ha visto la società di Trenitalia protagonista della mobilità in occasione dei Giochi Olimpici ... travelquotidiano.com

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