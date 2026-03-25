Alle ore 20 si diffonde un comunicato ufficiale di palazzo Chigi, mentre si susseguono le reazioni alla sconfitta al referendum. Durante la giornata si sono verificati contraccolpi interni alla maggioranza, culminati con la sfiducia espressa da leader di spicco nei confronti di un membro del governo. La tensione tra le figure di vertice si manifesta attraverso segnali di disaccordo pubblico.

La bomba esplode alle 20. Dopo una giornata frenetica, passata a gestire i contraccolpi della sconfitta al referendum, arriva il comunicato di palazzo Chigi. Giorgia Meloni dice di «apprezzare» le dimissioni di Delmastro e Bartolozzi e si augura che «anche Santanchè condivida la linea». Una mossa che si inserisce in una strategia, che la premier decide di adottare per raccogliere i cocci della batosta referendaria. Da qui la nuova linea: via tutti i membri del governo che hanno situazioni giudiziarie imbarazzanti. È una sfiducia plateale quella della premier ostenta verso il ministro del Turismo. E che arriva al termine di una giornata estenuante, segnata dalle dimissioni del sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, e del capo di gabinetto di via Arenula, Giusi Bartolozzi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Giorgia Meloni sfiducia pure Santanchè Il grande gelo con Palazzo Chigi

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