Il tecnico del Como ha commentato la situazione del Napoli, sottolineando che la squadra si trova al secondo posto nonostante gli infortuni. Durante la conferenza stampa prima del match contro i partenopei, ha anche menzionato il suo ex allenatore, evidenziando quanto gli abbia insegnato nel corso della carriera. Le sue parole si sono concentrate sulla posizione in classifica del Napoli e sulle influenze ricevute dal suo passato professionale.

Cesc Fabregas, allenatore del Como, è intervenuto in conferenza stampa per parlare del prossimo impegno di campionato, contro il Napoli di Conte. “Il Napoli? Una squadra che ha avuto tanti problemi, con tanti infortuni, di giocatori importanti durante la stagione. Grande merito al mister Conte di averli mantenuti ad un livello alto. Il Napoli è cresciuto tanto negli ultimi anni, adesso l’esigenza è alta. Hanno fatto una grande stagione, merito al gruppo e all’allenatore. Sarà una partita importante, come quelle giocate. Anche noi abbiamo avuto infortuni. Siamo tutti, Sergi Roberto non può giocare tutta la partita, Vojvoda è tornato ad allenarsi.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Fabregas: “Napoli secondo nonostante gli infortuni, Conte mi ha insegnato molto”

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