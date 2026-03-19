Affari Tuoi Nicolò accetta l’assegno a metà partita e si commuove | ‘Mi hanno insegnato il sacrificio’

Durante una puntata di Affari Tuoi, un concorrente pugliese ha deciso di accettare l’assegno a metà partita, ricevendo un premio che lo ha commosso profondamente. Con un mix di emozione e gratitudine, ha parlato di come la famiglia e il sacrificio siano stati valori fondamentali nella sua vita. Alla fine, ha rinunciato a 300.000 euro, scegliendo di non proseguire nel gioco.

Spazio alla Puglia nell’appuntamento del 19 marzo di Affari Tuoi, con l’effervescente Nicolò e sua sorella Marilina. Una puntata capace di lasciare tutti con il fiato sospeso, spiazzando il pubblico e anche Stefano De Martino, travolti da una decisione tanto inattesa quanto profondamente umana. Il concorrente, ritrovandosi con 6 pacchi davanti, ha deciso di fermarsi, motivando la sua scelta con un discorso commovente. Il finale, però, ha lasciato un po' l'amaro in bocca. Nicolò arriva da Palo del Colle, un piccolo paese in provincia di Lecce. Ha 26 anni ed è responsabile della logistica, ma la sua anima vibra al ritmo della musica: fa il dj e il fonico, vivendo tra numeri e note. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Affari Tuoi, Nicolò accetta l’assegno a metà partita e si commuove: ‘Mi hanno insegnato il sacrificio’ Articoli correlati Nicolò ad Affari Tuoi accetta l’offerta troppo presto: “Conosco il sacrificio”, ma aveva 300mila euroNicolò Florio dalla Puglia ad Affari Tuoi fa una partita quasi perfetta: con le sue mani pesca il pacco da 300mila euro, ma preferisce non rischiare... Affari Tuoi, vince un ricco jackpot e accetta un assegno più basso: Davide spiega la sua sceltaUna partita interessante, a tratti 'strana', ha preso vita al Teatro delle Vittorie di Roma con Affari Tuoi. Tutto quello che riguarda Affari Tuoi Nicolò ad Affari Tuoi accetta l’offerta troppo presto: Conosco il sacrificio, ma aveva 300mila euroNicolò Florio dalla Puglia ad Affari Tuoi fa una partita quasi perfetta: con le sue mani pesca il pacco da 300mila euro, ma preferisce non rischiare e ... fanpage.it Quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi? Nicolò Florio della Puglia accetta…Affari Tuoi stasera quanto hanno vinto? Nuovo appuntamento con Affari Tuoi stasera, Nicolò Florio vince 40mila euro. Accompagnato dalla sorella Marilina, il concorrente palese sceglie la via della ... televisionando.it