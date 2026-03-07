Un giovane atleta di Pioppo si trova a Tbilisi, in Georgia, dove da lunedì partecipa ai Campionati Europei di ParaPowerlifting. Gabriele Di Cristina ha conquistato il titolo di campione d’Europa, salendo sul tetto continentale nel suo sport. La competizione vede coinvolti numerosi atleti provenienti da diverse nazioni e si svolge nella capitale georgiana.

Ancora successi per il giovane atleta Gabriele Di Cristina, il pioppese si trova da lunedì a Tbilisi, in Georgia, ed è attualmente impegnato nel Campionato Europeo di ParaPowerlifting. Nelle gare di ieri ha ottenuto ben quattro medaglie, riuscendo a migliorare anche il record personale. In particolar modo Gabriele ha gareggiato nelle Categorie Next Gen e Open Next Gen. Nella prima categoria ha raccolto una seconda posizione riuscendo a sollevare 103kg come Best Lift, stracciando il record personale ottenuto precedentemente nel Mondiale di Dubai e poi il primo posto come Total di peso sollevato rispetto agli altri. Allo stesso modo, Gabriele ha ottenuto un argento per la miglior alzata e poi l’oro come Total anche nella categoria Open Next Gen. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Gabriele Di Cristina sul tetto d’Europa: il giovane pioppese trionfa all’European ParaPowerlifting Championships a Tbilisi

Leggi anche: Judo: il messinese Angelo Pantano sul tetto del primo European Open 2026

Lotta stile libero. Gabriele sul tetto d’ItaliaUn ragazzo di tredici anni porta il nome della città di Gallarate sul tetto d’Italia.

Contenuti e approfondimenti su Gabriele Di Cristina sul tetto d'Europa....

Discussioni sull' argomento Europei ParaPowerlifting: Morabito oro nei Legend, Di Cristina argento nei Next Gen; Gli studenti della Statale sentinelle antimafia al processo Mazzotti; I miei cinquantenni egoisti e le cose che il successo non sa dire; Campionati Europei Para Powerlifting: domani al via con Morabito e Di Cristina.

() . 6 marzo ore 6.00 - Gabriele Di Cristina Cat. 54 kg ore 8.00 - Anna Morabito Cat. 41 kg #parapowerlifting #teamitaliafipe #gabrieledicristina #annam - facebook.com facebook