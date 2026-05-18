Alle finali nazionali under 18 bronzo per la MoMa Anderlini

La Scuola di Pallavolo Anderlini ha conseguito il bronzo alle finali nazionali under 18. Questa competizione rappresenta il primo grande appuntamento della stagione e si è conclusa con un risultato positivo per la squadra. La partecipazione alle finali ha coinvolto diverse formazioni provenienti da tutta Italia, e la squadra locale ha raggiunto il terzo posto, confermando le proprie capacità in un torneo molto competitivo.

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Ottimo bilancio per la Scuola di Pallavolo Anderlini, nel primo appuntamento con le finali nazionali giovanili di categoria: le due squadre modenesi impegnate, tornano a con il bottino di una medaglia di bronzo per le ragazze dell’ under 18 della Moma Anderlini, ed una dolorosa medaglia di legno per i ragazzi della Mo.Re.Volley, che nella finalina cedono 2-3 ai campani del Romeo Volley Meta, dopo aver fallito il matchball nel quarto set perso ai vantaggi. Il risultato comunque, rappresenta un risultato di grande valore per il gruppo MO.RE Volley, tornato protagonista a livello nazionale dopo aver riportato il titolo regionale Under 19 in casa Anderlini a distanza di dodici anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alle finali nazionali under 18 bronzo per la MoMa Anderlini ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Volley, l'under 18 Auxilium alle finali nazionali PGSIn casa Auxilium, si sta avvicinando uno dei momenti sportivi più importanti della stagione pallavolistica 2025-2026. Raggisolaris Academy: l’Under 15 vola alle finali nazionali? Cosa scoprirai Come hanno fatto i ragazzi a rimontare dopo la sconfitta iniziale? Chi sono i pilastri che hanno sostenuto questo percorso sportivo?... Alle finali nazionali under 18 bronzo per la MoMa AnderliniOttimo bilancio per la Scuola di Pallavolo Anderlini, nel primo appuntamento con le finali nazionali giovanili di categoria: le ... ilrestodelcarlino.it La Vap Under 14 è d'argento ai Regionali e si qualifica per le Finali nazionaliLa formazione di Mazza batte l'Energy al tie break poi cede di fronte all'Anderlini. Dal 25 maggio ad Agropoli le sfide per il Tricolore di categoria ... sportpiacenza.it