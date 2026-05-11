Gigi D' Alessio entra nel Fortino per raccontare TIM Vision e la forza del WiFi TIM

Da ilgiornale.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gigi D'Alessio è stato ospite nel Fortino, dove ha parlato di TIM Vision e della qualità del WiFi TIM. La puntata fa parte della campagna ‘Il Fortino’, un format che riprende l’idea di ‘Una telefonata allunga la vita’ e si concentra sulle connessioni, i servizi e l’intrattenimento offerti dal Gruppo. La trasmissione mira a promuovere le offerte e le soluzioni tecnologiche messe a disposizione dagli operatori.

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TIM porta on air una nuova puntata della campagna ‘Il Fortino’, il format narrativo che reinterpreta in chiave contemporanea l'iconico immaginario di ‘Una telefonata allunga la vita’ e mette al centro l’ecosistema di connessioni, servizi e intrattenimento del Gruppo. Protagonista del nuovo episodio Gigi D'Alessio, icona della musica italiana. L’artista, insieme a Massimo Lopez, trasforma il fortino in un vero e proprio palcoscenico dando vita a un momento di grande spettacolo e di entertainment condiviso, pensato per raccontare come TIM sia vicina alla musica, capace di unire le persone e accorciare le distanze, proprio come il WiFi TIM. In...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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