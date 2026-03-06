Picchia la compagna poi la minaccia con un coltello per paura di essere denunciato | 36enne arrestato in Brianza

Un uomo di 36 anni è stato arrestato a Cesano Maderno, in Brianza, dopo aver aggredito la compagna nell’appartamento. I carabinieri sono intervenuti sul luogo e hanno trovato l’uomo ancora armato di coltello, che aveva minacciato la donna per paura di essere denunciato. L’arresto è stato effettuato sul momento.

L'aggressione è avvenuta in un appartamento a Cesano Maderno (Monza e Brianza). Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno trovato l'uomo ancora con il coltello in mano e lo hanno arrestato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Primavalle, picchia la compagna e la minaccia con un coltello davanti al figlio: arrestatoUn uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Regina Coeli, dopo aver picchiato e minacciato la moglie con un coltello.

Leggi anche: Picchia la compagna incinta al nono mese e la minaccia con un coltello: trentenne arrestato

Una selezione di notizie su Picchia la compagna poi la minaccia con....

Temi più discussi: Picchia la compagna per strada e poi prova a entrarle in casa: trova i poliziotti; Roma, picchia e minaccia la moglie per 15 anni: Prima o poi ti ammazzo, 3 anni e mezzo al marito; Bambino di 9 anni rivela alla logopedista: Papà picchia la mamma. Il 43enne condannato a 10 mesi; Picchia la compagna davanti alle figlie piccole, lei scappa a casa della vicina e lo fa arrestare.

Picchia la compagna e la costringe a prelevare dei soldi al bancomat: 41enne arrestato a NapoliL'uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato questa notte a Materdei, quartiere centrale del capoluogo campano ... fanpage.it

Picchia la moglie e aggredisce i carabinieri: arrestatoI militari dell'Arma allertati dai vicini. Per la donna sono state attivate le tutele del Codice rosso, convalidato l'arresto dell'uomo ... rainews.it

Prima minaccia e poi picchia l’ex davanti alla figlia e al nuovo compagno: arrestato 30enne #Cronaca #aggressione #arresto #compagno #figlia #minacce #violenza - facebook.com facebook

Viola divieto di avvicinamento col braccialetto, picchia la ex in strada. Aggrediti anche il nuovo compagno della donna e la figlia minorenne #ANSA x.com