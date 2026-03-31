Vicopisano | taglio del nastro per i nuovi spazi del teatro di via Verdi e il Giardino della Scuola Musicale

Domani alle 18:30 a Vicopisano si terrà l'inaugurazione dei nuovi spazi del teatro di via Verdi e del Giardino della Scuola Musicale. I lavori di recupero e ampliamento sono stati conclusi, portando a termine un intervento di valorizzazione di questi due luoghi. La cerimonia segnerà la riapertura degli ambienti esterni e interni, contribuendo a rinnovare uno dei punti di riferimento della comunità.

Si tratta di un passaggio significativo dentro una storia iniziata anni fa: il progetto prese avvio, infatti, nel 2008 per la parte centrale del complesso, mentre il teatro di via Verdi fu inaugurato nel maggio 2014. Da allora, i lavori sono proseguiti, accompagnando una visione più ampia di recupero e di sviluppo degli spazi, in un dialogo continuo tra architettura, storia, archeologia e nuove possibilità di fruizione.Nel corso degli interventi, il progetto iniziale ha dovuto essere ripensato e rimodulato in seguito al ritrovamento di numerosi reperti archeologici medievali. Una scoperta rilevante, che non ha rappresentato un ostacolo, ma... 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Vicopisano: taglio del nastro per i nuovi spazi del teatro di via Verdi e il Giardino della Scuola Musicale Articoli correlati Taglio del nastro e nuovi spazi per l'asilo nido di GrottaminardaDa domani i bimbi del Micronido di Grottaminarda saranno ospitati nei rinnovati ambienti dell'Asilo di via Bisciglieto, in una scuola più bella, più... Scuola dell’infanzia di Gragnano, è il momento del taglio del nastro«Insieme alla dirigente scolastica Elena Camminati siamo molto felici di annunciare che sabato 24 gennaio, alle ore 11, si svolgerà la cerimonia di... Aggiornamenti e notizie su Giardino della Scuola Taglio del nastro alla nuova scuola dell’infanziaUna nuova scuola dell’infanzia a Castel Maggiore già pronta per questo anno scolastico. Sabato alle 10 – dicono il sindaco Luca Vignoli e Maria Antonietta Esposito, dirigente scolastica – si celebra ... ilrestodelcarlino.it Nuova scuola per l’infanzia. Mercoledì il taglio del nastroSi inaugura il nuovo edificio scolastico per l’Infanzia. Mercoledì 10, alle 11, si terrà il taglio del nastro. All’appuntamento saranno presenti il sindaco Fausto Risini, le autorità civili, religiose ... lanazione.it