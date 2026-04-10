Taglio del nastro per il parco Guizza inaugurata l' area verde da 7 ettari

Oggi alle 15 è stato ufficialmente aperto il nuovo parco Guizza, un'area verde di sette ettari. L'amministrazione comunale ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione, definendo questa realizzazione come una delle opere più significative nell'ambito dell'espansione del verde pubblico in città. L'apertura del parco segna un momento importante per la comunità locale, che potrà usufruire di un nuovo spazio dedicato al relax e all’attività all'aperto.

È stato inaugurato oggi, venerdì 10 aprile alle 15, il nuovo parco Guizza, che secondo l’Amministrazione comunale rappresenta una delle opere «più rilevanti nella strategia di espansione del verde pubblico cittadino».Al taglio del nastro hanno partecipato anche alcuni rappresentanti istituzionali. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Taglio del nastro a Torrione: inaugurata la panchina dedicata a Pina MossutoE' stata inaugurata oggi pomeriggio, la panchina dedicata a Pina Mossuto presso piazza Francesco Cacciatore. La biblioteca al taglio del nastro. Nasce il ’salotto’ dei libri nel verdeTaglio del nastro a Bellusco per la nuova biblioteca Mario Rigoni Stern, un progetto che segna un passaggio importante nella vita culturale e sociale... Temi più discussi: Centallo: taglio del nastro per il gattile in nome di Gessica; Taglio del nastro per il Bar Chapeau: nuova attività a Punta Marina; Taglio del nastro per la nuova Casa di comunità; Scandicci Food&Street: taglio del nastro per la terza edizione del giro del mondo del gusto. FAVRIA – Il taglio del nastro ha aperto la Fiera di Sant’Isidoro (FOTO)È stata inaugurata nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 9 aprile 2026, la 48esima edizione della Fiera di Sant'Isidoro a Favria. La kermesse ... obiettivonews.it Rigenerazione urbana a regola d’arte. Taglio del nastro per il parcheggio allo stadio di SaltocchioProssimo passo dell'amministrazione comunale sarà quello di ripristinare l'agibilità alla tribuna dell'impianto sportivo ... luccaindiretta.it Grande festa a scuola: doppio taglio del nastro per palestra e mensa a #Scarlino #maremmalocal #ilgiunco #scuola #inaugurazione - facebook.com facebook