Giardinetto | cena con stinco da 600g e musica dal vivo il 23 maggio
Il 23 maggio si terrà una serata nel giardinetto con una cena a base di stinco da 600 grammi e musica dal vivo. La manifestazione prevede un menu completo per un adulto, ma il prezzo esatto non è specificato. L’evento è organizzato da un’associazione locale, che ha comunicato i dettagli della serata attraverso i canali ufficiali. Le informazioni riguardanti il costo e l’organizzatore sono state diffuse tramite annunci pubblici e comunicati ufficiali.
? Domande chiave Quanto costa il menù completo per un adulto?. Chi organizza questa serata di musica e tradizione?. Come si prenotano i posti prima che finiscano?. Perché questa cena è fondamentale per la comunità locale?.? In Breve Menù da 28 euro per adulti e 13 euro per bambini.. Prenotazioni obbligatorie entro il 21 maggio al numero 339 6948656.. Musica dal vivo con il gruppo Ewa For You durante la serata.. Iniziativa Pro Loco con supporto UNPLI Piemonte per valorizzare il Monferrato.. Sabato 23 maggio alle ore 20, l’area verde denominata Geom. Franco Ricaldone a Giardinetto ospiterà la tradizionale Cena dello Stinco organizzata dalla Pro Loco locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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