Giardinetto | cena con stinco da 600g e musica dal vivo il 23 maggio

Il 23 maggio si terrà una serata nel giardinetto con una cena a base di stinco da 600 grammi e musica dal vivo. La manifestazione prevede un menu completo per un adulto, ma il prezzo esatto non è specificato. L’evento è organizzato da un’associazione locale, che ha comunicato i dettagli della serata attraverso i canali ufficiali. Le informazioni riguardanti il costo e l’organizzatore sono state diffuse tramite annunci pubblici e comunicati ufficiali.

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