jazz ma non solo | musica dal vivo all’euphoria di sesto san giovanni da giovedì 23 aprile

Da giovedì 23 aprile, il ristorante Euphoria di Sesto San Giovanni ospita il ciclo di concerti intitolato Euphoria live music collection. La serie di eventi si svolge in via Gian Carlo Clerici 342, vicino al quartiere Bicocca di Milano. La programmazione include musica dal vivo di diversi generi, tra cui il jazz e altri stili musicali. L'iniziativa si protrarrà nel corso delle prossime settimane.

MILANO - Si chiama Euphoria live music collection il nuovo ciclo di concerti organizzati dal ristorante Euphoria di Sesto San Giovanni, in via Gian Carlo Clerici 342, a due passi dal quartiere milanese di Bicocca. La rassegna, che ospiterà gruppi jazz di primo piano del panorama italiano, artisti di fama internazionale, esponenti della nuova scena cantautorale, live acustici ma non solo, prenderà il via giovedì 23 aprile: il compito di inaugurarla è stato affidato alla cantante Letizia Onorati, tra le voci più interessanti della sua generazione, e al trio del pianista e compositore Paolo Di Sabatino (con Simone Sulpizio al basso e Glauco Di Sabatino alla batteria), formazione di punta del jazz tricolore. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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