Il governo giapponese ha deciso di approvare un bilancio straordinario in risposta alle conseguenze della guerra in Medio Oriente. La decisione è stata presa in un momento di emergenza e riguarda risorse destinate a fronteggiare le ripercussioni del conflitto sulla sicurezza e sull’economia del paese. La situazione internazionale ha portato a questa misura speciale, che si aggiunge alle risposte già adottate dalle autorità nazionali. La decisione è stata comunicata ufficialmente da un rappresentante del governo.

La guerra in Medio Oriente ha generato conseguenze su vasta scala e il Giappone non si sottrae all’elenco di Paesi influenzati dal conflitto. L’impatto, ad oggi, ci viene dimostrano dal cambio di rotta adottato dalla Prima Ministra Sanae Takaichi che si è trovata costretta a chiedere al Ministero delle Finanze la stesura di un bilancio straordinario. Per lungo tempo la premier ha insistito sulla mancata necessità di quest’ultimo, evidenziato che la misura non occorresse. Lunedì, invece, Takaichi ha affermato il contrario. Takaichi costretta al cambio di rotta per la guerra in Medio Oriente. Durante una riunione della coalizione di governo, la Prima Ministra giapponese ha dichiarato: «La scorsa settimana ho chiesto alla Ministra delle Finanze Katayama di valutare modalità di finanziamento, inclusa la redazione di un bilancio suppletivo». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Giappone, Takaichi cede al bilancio straordinario: la causa è la guerra in Medio Oriente

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