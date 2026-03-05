Voli cancellati a causa della guerra in Medio Oriente | il rimborso integrale è garantito

A causa della guerra in Medio Oriente, alcuni voli sono stati cancellati e i passeggeri coinvolti hanno diritto a un rimborso completo delle somme pagate. Il Codice del Turismo stabilisce che, in situazioni di cancellazioni dovute a eventi straordinari, come i conflitti armati, i viaggiatori devono ricevere indietro tutto ciò che hanno speso. La normativa si applica a tutti i voli interessati da queste circostanze imprevedibili.

Il Codice del Turismo prevede che, in caso di volo cancellato a causa della guerra, i viaggiatori hanno diritto a un rimborso integrale delle somme versate: ecco cosa succede di fronte simili "circostanze inevitabili e straoerdinarie".