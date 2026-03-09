Bangladesh il governo chiedere festa anticipata del Ramadan La causa è la guerra in Medio Oriente

Il governo del Bangladesh ha deciso di anticipare le celebrazioni del Ramadan a causa delle tensioni in Medio Oriente. La guerra in quella regione ha causato un aumento significativo dei prezzi del petrolio, influenzando le decisioni del governo locale. La scelta di spostare le festività mira a rispondere alle conseguenze economiche e sociali generate dal conflitto. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalle autorità nazionali.

La guerra in Medio Oriente, come supposto già nei primi giorni del conflitto, ha portato a un aumento esponenziale del petrolio. Attualmente i prezzi hanno raggiunto i 120 dollari al barile, una somma estremamente elevata che inevitabilmente sta colpendo duramente i mercati finanziari. Per questa ragione il governo del Bangladesh ha ordinato l'anticipazione della festa che segna la fine del Ramadan, per consentire così di far fronte all'aumento del carburante. La scelta avanzata dal governo del Bangladesh di anticipare la festa e chiudere le università è volta a evitare non solo i consumi dei campus universitari, ma anche la riduzione degli ingorghi stradali che causano grande spreco di carburante.