Alla Reggia di Caserta torna il Gran Ballo delle Rose

Sabato 2 maggio alle 11, si terrà presso la Reggia di Caserta il “Gran Ballo delle Rose”. L’evento ricrea l’atmosfera della corte ottocentesca, portando in scena un ballo storico che coinvolge i partecipanti in un’atmosfera di epoca. La manifestazione si svolgerà nei saloni e negli ambienti della reggia, riproponendo un momento di intrattenimento e tradizione legato a quel periodo.

Sabato 2 maggio, alle 11, l'atmosfera della corte ottocentesca torna a vivere alla Reggia di Caserta con il “Gran Ballo delle Rose”. Il Vestibolo superiore si trasformerà in un palcoscenico d’eccezione e offrirà ai visitatori un’esperienza immersiva unica, un vero e proprio viaggio nel tempo tra.🔗 Leggi su Casertanews.it

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