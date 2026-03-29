Il team nazionale si prepara per il prossimo appuntamento di qualificazione ai Mondiali, con un focus sulla concentrazione interna e sulla volontà di rappresentare il paese in modo compatto. Le dichiarazioni dei giocatori sottolineano l’intento di mantenere alta la motivazione e di affrontare le sfide future con determinazione. La squadra ha avviato le sedute di allenamento in vista delle prossime partite ufficiali.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Con la partita decisiva contro la Bosnia ed Erzegovina a sole due giorni di distanza, Federico Gatti ha sottolineato l’importanza di mantenere la concentrazione e limitare le distrazioni. “Dobbiamo giocare per la nazione,” ha dichiarato, enfatizzando la necessità di un approccio focalizzato e determinato. L’Italia si appresta ad affrontare una sfida cruciale, che potrebbe determinarne l’accesso al torneo mondiale dopo aver saltato le ultime due edizioni. Dall’ultima partecipazione al Mondiale nel 2014, gli Azzurri non sono riusciti a superare le qualificazioni, e ora è arrivato il momento di dimostrare il loro valore sul campo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gatti: “Dobbiamo concentrarci su noi stessi, giocheremo per il nostro paese.”

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