Basket serie B Interregionale La Mens Sana prepara la gara con Genova Buffo | Dopo il passo falso di Empoli dobbiamo concentrarci su noi stessi

La Mens Sana Basket Serie B si sta preparando al match contro i Seagulls Genova, in programma domenica alle 18 al PalaEstra. La squadra lavora in vista di questa partita, mentre l’allenatore sottolinea l’importanza di concentrarsi su sé stessi dopo la sconfitta di Empoli. I Seagulls sono ultimi nel girone C e arrivano da una pesante sconfitta interna contro Spezia.

Prosegue al PalaEstra la preparazione della Mens Sana in vista del ritorno in campo di domenica alle 18 in casa contro i Seagulls Genova, ultimi della classe nel girone C e reduci dal pesante ko interno contro Spezia. A parlare prima del test amichevole a Castelfiorentino contro la locale formazione di serie C guidata dall’ex coach biancoverde Paolo Betti, l’esterno della Note di Siena Edoardo Buffo (foto): "Ogni partita è molto importante, soprattutto adesso che stiamo cercando di arrivare nel miglior modo possibile, come classifica e condizione, ai playoff. Dobbiamo essere concentrati in ottica post season perché poi a quel punto ogni partita conterà moltissimo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket serie B Interregionale. La Mens Sana prepara la gara con Genova. Buffo: "Dopo il passo falso di Empoli dobbiamo concentrarci su noi stessi» Articoli correlati Basket serie B Interregionale. Brusco stop a Empoli, ora la Mens Sana vuole ripartireLa Mens Sana è tornata con le ossa rotte dalla trasferta di Empoli che ha sancito la prima sconfitta del 2026 e la fine di una serie di 9 vittorie di... Basket serie B Interregionale. Doccia fredda per la Mens Sana. Lussazione alla spalla: Nepi outNuova pesante tegola in casa Mens Sana, uscita con due punti ma anche con altrettante defezioni importanti dal derby contro la Virtus. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Mens Sana Temi più discussi: Basket Serie B Interregionale: La Mens Sana cade al PalaLazzeri di Empoli contro la USE Basket 81-57; Basket, le 3 senesi pronte in campo per la Serie B Interregionale; Basket Serie B Interregionale. Mens Sana contro Genova. Da valutare Pannini e Nepi; Basket B Interregionale. L’Use firma l’impresa contro la capolista. Mens Sana schiacciato dai biancorossi grazie a un super Tosti in serata di grazia. Basket serie B Interregionale. Mens Sana contro Genova. Da valutare Pannini e NepiIl primo stop del 2026 deve essere archiviato in fretta per una Mens Sana che ha pagato a caro ... msn.com Basket Serie B Interregionale: La Mens Sana cade al PalaLazzeri di Empoli contro la USE Basket 81-57Computer Gross USE Basket Empoli – Note di Siena Mens Sana Basketball 81-57 Computer Gross USE Basket Empoli:Ciano 16, Balducci, Sesoldi, Rosselli 9, Cipriani 11, Sakellariou 9, Leone, Marini, Tosti 2 ... antennaradioesse.it Al Palazzetto dello Sport di Montevarchi si è svolta la seconda prova del Campionato Regionale Allieve A1 Gold della Federazione Ginnastica d’Italia. A rappresentare la Mens Sana 1871 Lavinia Albanese e Beatrice Milani, protagoniste di una gara davvero s facebook MENS SANA STANCA E CON I CEROTTI: A EMPOLI ARRIVA IL PRIMO STOP DEL 2026 x.com