Nel pomeriggio di oggi, nel Comune di Roccadaspide, in provincia di Salerno, è stato trovato e recuperato il corpo di una donna di 68 anni. Il suo cadavere si trovava all’interno di un pozzo incustodito, con una profondità di circa 4 metri, in località Volpato Difesa. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per il recupero.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il cadavere di una donna di 68 anni è stato ritrovato e recuperato nel pomeriggio di oggi in un pozzo incustodito profondo circa 4 metri in località Volpato Difesa nel Comune di Roccadaspide, in provincia di Salerno. Il recupero è stato effettuato dai Vigili del Fuoco dopo una richiesta dei Carabinieri della locale stazione ricevuta intorno alle 16.30. Ad intervenire sono stati i caschi rossi del distaccamento di Agropoli. Sul posto, oltre ai militari dell’Arma, anche i sanitari. Dopo il recupero della salma sono subito scattate le indagini. La donna, nubile e senza figli, viveva da sola in una casa non lontana dal luogo del ritrovamento della salma. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Cadavere di una donna trovato in un pozzo nel Salernitano

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